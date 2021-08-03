Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе попросил прощения за выступления спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов попросил прощения у казахстанцев за выступление спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу попросить прощения у всех болельщиков со всего Казахстана за такое выступление. Честно говоря, мне самому было неприятно. Только два года назад возглавил команду. В этом году на чемпионате Азии было четыре финалиста. Но это спорт. Случается так. Еще раз приношу извинения. Может быть, мне не хватило чуть-чуть времени», - обратился к казахстанцам Бактияр Байсеитов.

Напомним, что казахстанский борец Демеу Жадыраев проиграл в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Также ранее сообщалось, что Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе.