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Главный  тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе попросил прощения  за выступления спортсменов

3 Августа 2021 18:55
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Главный  тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе попросил прощения  за выступления спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов попросил прощения у казахстанцев за выступление спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я хочу попросить прощения у всех болельщиков со всего Казахстана за такое выступление. Честно говоря, мне самому было неприятно. Только два года назад возглавил команду. В этом году на чемпионате Азии было четыре финалиста. Но это спорт. Случается так. Еще раз приношу извинения. Может быть, мне не хватило чуть-чуть времени», - обратился к казахстанцам Бактияр Байсеитов.

Напомним, что казахстанский борец Демеу Жадыраев проиграл в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Также ранее сообщалось, что Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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