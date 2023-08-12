Главный тренер «Окжетпес» подал в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сергей Попков подал в отставку с поста главного тренера «Окжетпеса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Под руководством Сергея Николаевича «Окжетпес» дважды становился чемпионом Первой Лиги, говорится в сообщении.

Футбольный клуб «Окжетпес» искренне благодарит Сергея Николаевича за проделанную работу, и желает ему успехов в дальнейшей карьере тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Ферапонтов.