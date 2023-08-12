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    12:09, 12 Август 2023 | GMT +6

    Главный тренер «Окжетпес» подал в отставку

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    Фото: instagram.com/fcokzhetpes
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сергей Попков подал в отставку с поста главного тренера «Окжетпеса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Под руководством Сергея Николаевича «Окжетпес» дважды становился чемпионом Первой Лиги, говорится в сообщении.
    Футбольный клуб «Окжетпес» искренне благодарит Сергея Николаевича за проделанную работу, и желает ему успехов в дальнейшей карьере тренера.
    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Ферапонтов.


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