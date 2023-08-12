12:09, 12 Август 2023 | GMT +6
Главный тренер «Окжетпес» подал в отставку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сергей Попков подал в отставку с поста главного тренера «Окжетпеса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Под руководством Сергея Николаевича «Окжетпес» дважды становился чемпионом Первой Лиги, говорится в сообщении.
Футбольный клуб «Окжетпес» искренне благодарит Сергея Николаевича за проделанную работу, и желает ему успехов в дальнейшей карьере тренера.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Ферапонтов.