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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением от «Астаны»

29 Ноября 2019 00:33
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением от «Астаны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Европы от «Астаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы разочарованы. Мы контролировали игру. Забили фантастический гол. Отреагировали нормально на пропущенные голы и хорошо играли. Вы могли видеть, как мы давили на «Астану», но нам не хватило времени», - сказал наставник «красных».

«Но бывает такое, что нападающие не попадают по воротам или защитники забивают в свои ворота. Такое бывает», - добавил норвежец.

Он также оценил игру лидера Джесси Лингарда на «Астана Арене».

«Джесси показал хорошую игру. Было сложно адаптироваться, но он хорошо отыграл после такого сложного перелета. Ему 27 лет, и мы рады, что он вернулся», - отметил тренер.

Напомним, сегодня «Астана» добилась исторической победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Подопечные Романа Григорчука переиграли англичан со счетом 2-1.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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