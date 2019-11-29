-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
вчера 22:36
-
-
-
-
-
вчера 22:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:55
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением от «Астаны»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Европы от «Астаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы разочарованы. Мы контролировали игру. Забили фантастический гол. Отреагировали нормально на пропущенные голы и хорошо играли. Вы могли видеть, как мы давили на «Астану», но нам не хватило времени», - сказал наставник «красных».
«Но бывает такое, что нападающие не попадают по воротам или защитники забивают в свои ворота. Такое бывает», - добавил норвежец.
Он также оценил игру лидера Джесси Лингарда на «Астана Арене».
«Джесси показал хорошую игру. Было сложно адаптироваться, но он хорошо отыграл после такого сложного перелета. Ему 27 лет, и мы рады, что он вернулся», - отметил тренер.
Напомним, сегодня «Астана» добилась исторической победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Подопечные Романа Григорчука переиграли англичан со счетом 2-1.
- Победа над «Манчестер Юнайтед»: что сказал Роман Григорчук своим футболистам в перерыве
- Оле-Гуннар Сульшер оценил игру Ненада Эрича и Дмитрия Шомко
- Историческое событие: «Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед»
- Завершился первый тайм матча «Астана» — «Манчестер Юнайтед»
- «Барыс» в овертайме победил «Автомобилист» и продлил невероятную серию в КХЛ
- Национальный Паралимпийский Комитет подвел итоги работы за 4 года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана