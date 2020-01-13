Главный тренер «Локомотива»: «Барыс» забил красивый гол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После матча «Барыс» - «Локомотив» (4:3 от) состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ХК «Барыс».

Тренеры прокомментировали прошедшую игру, в которой «Барыс» в овертайме победил «Локомотив» со счетом 4:3.

Майкл Пелино, главный тренер «Локомотива», поздравил команду соперников и их наставника Андрея Скабелку с победой.

«Я знаю по своему опыту в этой лиге, что в Казахстане всегда тяжело играть в этом дворце. Во-первых, потому что всегда хорошая поддержка на трибунах со стороны болельщиков. Во-вторых, у «Барыса» каждый год хорошая команда. Я благодарен ребятам, как они играли сегодня. Вернулись в игру, дважды проигрывая в две шайбы, учитывая то, что пропустили шайбу за секунду до конца первого периода. Когда игра переходит в овертайм, он обычно проходит до первой грубой ошибки какой-либо из команд. Мы совершили грубую ошибку, позволили соперникам выбежать в ноль, и «Барыс» забил красивый гол. Удачи «Барысу» в концовке сезона. Мне было бы приятно снова увидеться в этом сезоне. Это будет означать, что обе команды здорово финишировали», - сказал М. Пелино.

В свою очередь, главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка поблагодарил команду и болельщиков.

«Непросто играть с топовыми командами, да и вообще с любыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер, за самоотверженность, за хорошую игру. Мы здорово играли сегодня весь матч, было достаточно много моментов. Много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество, вели в две шайбы. Ребята сражались до конца. В овертайме мы практически не отдали шайбу сопернику, контролировали ее почти три минуты. В итоге добились результата. Поздравляю команду с победой. И, конечно, я бы тоже был не против еще раз увидеться в этом сезоне», - отметил А. Скабелка.



