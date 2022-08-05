5 Августа 2022 09:57

Главный тренер «Кызыл-Жара» сообщил о планах на второй матч против АПОЭЛа

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против АПОЭЛа (0:1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

«Я хочу поблагодарить обе команды за сегодняшнюю игру. Болельщиков я благодарю за то, что они в очередной раз показали атмосферу футбола и праздника», - сказал Али Алиев.

Вчера на пресс-конференции он отметил, что в команде АПОЭЛ собраны игроки сборных, индивидуально сильных и качественных футболистов.

«Они имеют особый статус. И игра показала это. У нас была своя стратегия. Мы должны были оставить шанс на вторую игру. Я благодарю свою команду за то, что они выполнили установку на эту игру.

В следующей встрече шансы на успех есть у обеих команд. Хочу сказать, что в игре может быть все. И на третьей минуте могут удалить игрока, и команда может остаться в меньшинстве. Можно на третьей минуте забить гол и характер игры может поменяться. Футбол – такая игра, где бывает очень много сюрпризов. Сегодня я не могу сказать о том, как мы будем играть через неделю.

АПОЭЛ дома играет очень агрессивно. Эта команда собрана из игроков, которые индивидуально сильны. Поэтому играть в открытый футбол с этой командой на домашней арене – равносильно убийству», - заявил главный тренер «Кызыл-Жара».

Как сообщалось, петропавловский «Кызыл-Жар» уступил кипрскому АПОЭЛу в Лиге конференций.





Фото: fcqyzyljar







