РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:42, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Главный тренер костанайского «Тобола» прекратил отношения с клубом

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный тренер Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Как сообщили в футбольном клубе, стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.

    «Хочу поблагодарить костанайских болельщиков и акима области Архимеда Бегежановича за поддержку. Также благодарен тренерскому штабу, работникам базы и всем футболистам. В Костанае делается очень многое для того, чтобы футбол здесь развивался и выходил на достойный уровень. Во время работы в «Тоболе» я познакомился с хорошими людьми, профессионалами своего дела. Всем им я признателен за работу и поддержку», — отметил Григорий Константинович.

    В свою очередь ФК «Тобол» выразил благодарность Григорию Бабаяну за проделанную работу и пожелал успехов в продолжении карьеры.

    Дальнейших успехов в работе Г. Бабаяну пожелал и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

    «Спасибо Григорию Константиновичу за отличную проделанную работу. Уверен, что его ждет большое успешное будущее. Желаю дальнейших успехов!»,- написал в Instagram А. Мухамбетов.

    Отметим, что он вместе с костанайцами Г. Бабаян завоевал «серебро» чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана.


    Фото: prosports.kz


    Теги:
    Спорт Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    Вышел из школы с порванными штанами: в Комитете по охране прав детей прокомментировали заявление об изнасиловании первоклассника в Алматы
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!