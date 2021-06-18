Главный тренер костанайского «Тобола» прекратил отношения с клубом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный тренер Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как сообщили в футбольном клубе, стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.

«Хочу поблагодарить костанайских болельщиков и акима области Архимеда Бегежановича за поддержку. Также благодарен тренерскому штабу, работникам базы и всем футболистам. В Костанае делается очень многое для того, чтобы футбол здесь развивался и выходил на достойный уровень. Во время работы в «Тоболе» я познакомился с хорошими людьми, профессионалами своего дела. Всем им я признателен за работу и поддержку», — отметил Григорий Константинович.

В свою очередь ФК «Тобол» выразил благодарность Григорию Бабаяну за проделанную работу и пожелал успехов в продолжении карьеры.

Дальнейших успехов в работе Г. Бабаяну пожелал и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Спасибо Григорию Константиновичу за отличную проделанную работу. Уверен, что его ждет большое успешное будущее. Желаю дальнейших успехов!»,- написал в Instagram А. Мухамбетов.

Отметим, что он вместе с костанайцами Г. Бабаян завоевал «серебро» чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана.





Фото: prosports.kz