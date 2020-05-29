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Главный тренер казахстанского клуба покинул свой пост

29 Мая 2020 22:31
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Главный тренер казахстанского клуба покинул свой пост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба павлодарского «Иртыша» официально объявила об уходе главного тренера Сергея Могильникова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы благодарим нашего тренера Сергея Могильникова. Он действительно провёл отличную работу и показал себя прекрасным наставником. Под его руководством «Иртыш» завершил регулярный чемпионат на второй строчке турнирной таблицы и получил право на участие в плей-офф, где команде удалось выйти вперёд по итогу пяти матчей. Желаем Сергею Петровичу здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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