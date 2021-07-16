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Главный тренер казахстанских боксеров оценил их готовность к Олимпиаде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Июля 2021, 17:06
Главный тренер казахстанских боксеров оценил их готовность к Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июля, казахстанская команда по боксу вылетит в Токио. Главный тренер команды Галымбек Кенжебаев в интервью Olympic.kz рассказал, как прошел заключительный тренировочный сбор наших боксёров накануне Олимпиады-2020. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Накануне Олимпиады боксеры провели два этапа тренировочного сбора. На предыдущем сборе мы сосредоточились на общей физической подготовке, на последнем этапе - на совершенствовании техники. Мы организовали спарринговые встречи с лучшими боксерами страны. Все это поможет нашим спортсменам во время Олимпийских поединков. Стоит отметить, что мы провели и специальные физические работы.

Для боксёров Олимпиада будет самой длинной. Ведь соревнования по боксу стартуют 24 июля и продлятся до 8 августа. Боксеры в супертяжелом весе закроют занавес Токийского турнира.

Сегодня отправляемся в Токио. Мы полетим за неделю вперёд. В течение семи дней мы будем адаптироваться к природным условиям другой страны и соблюдать карантинные требования. Боксеры второго и третьего номеров национальной сборной пришли на спарринговую встречу и проводили ребят из главной команды в добрый путь. Всем огромное спасибо! У ребят хорошая спортивная форма. Теперь нужно проявить характер и быть морально сильными», - отметил главный тренер.


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