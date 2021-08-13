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Главный тренер «Кайрата» покинул пост
13 Августа 2021 10:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный тренер футбольного клуба «Кайрат» подал в отставку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
«К сожалению, не удалось добиться результата, который бы нас устроил. В связи с этим, я принял решение подать в отставку с поста главного тренера. Благодарю клуб за оказанное доверие и возможность поработать в качестве главного тренера основного состава алматинского клуба»,- прокомментировал Кирил Кекер.
Ранее «Кайрат» проиграл в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы армянской команде «Алашкерт» со счётом 2:3.
Команду к кубковому матчу против «Каспия» будет готовить Гавриленко Артем Анатольевич.
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