Главный тренер и игроки команды РК по футзалу номинированы на звание лучших в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Кака, игроки команды Игита и Тайнан вошли в список номинантов на звание лучших в мире футзала по итогам 2019 года по версии Futsalplanet Awards. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Главный тренер нашей сборной Кака, возглавляющий также АФК «Кайрат», вошел в список номинантов на звание «Лучшего клубного тренера 2019 года». Конкуренцию ему составляют еще 9 специалистов по тренерскому цеху, работающих в клубных командах.

В 2018 году Кака стал вторым в данной номинации, уступив первое место коллеге из испанской команды «Интер Мовистар» Хесусу Веласко.

Вратарь сборной Казахстана Игита номинирован на звание «Лучшего голкипера мира 2019», а 26-летний нападающий Тайнан может выиграть звание лучшего игрока планеты.

Напомним, что 34-летний Игита уже трижды побеждал в этой номинации (в 2015, 2016 и 2018 годах). Тайнан же номинирован в первый раз. Победителей в ежегодных номинациях Futsalplanet Awards объявят 26 марта 2020 года.