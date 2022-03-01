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Главный тренер ФК «Тобол» прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Казахстана

1 Марта 2022 20:37
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Главный тренер ФК «Тобол» прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер футбольного клуба «Тобол» Александр Москаленко высказался по поводу завтрашнего матча за Суперкубок Казахстана, предает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выиграет сильнейший! Завтра на поле шансы 50 на 50, у всех есть шансы. Как «Кайрат», так и «Тобол» – обе команды хотят выиграть, обе команды намерены завоевать этот трофей. Никто не откажется от него, поверьте. Завтра будет очень сложный матч. Волнуются тренера, волнуется руководство клубов, болельщики тоже волнуются», - сказал Александр Москаленко на предматчевой пресс-конференции.

Тренер добавил, что в его команде царит боевой настрой и игроки готовы показать красивую игру и завоевать Суперкубок.

Отметим, 2 марта матчем за Суперкубок Казахстана в стране открывается новый футбольный сезон.

Суперкубок будет оспорен между действующим чемпионом и обладателем Кубка РК.


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Автор:

Серик Сабеков

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