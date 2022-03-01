Главный тренер ФК «Тобол» прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер футбольного клуба «Тобол» Александр Москаленко высказался по поводу завтрашнего матча за Суперкубок Казахстана, предает корреспондент МИА «Казинформ».
«Выиграет сильнейший! Завтра на поле шансы 50 на 50, у всех есть шансы. Как «Кайрат», так и «Тобол» – обе команды хотят выиграть, обе команды намерены завоевать этот трофей. Никто не откажется от него, поверьте. Завтра будет очень сложный матч. Волнуются тренера, волнуется руководство клубов, болельщики тоже волнуются», - сказал Александр Москаленко на предматчевой пресс-конференции.
Тренер добавил, что в его команде царит боевой настрой и игроки готовы показать красивую игру и завоевать Суперкубок.
Отметим, 2 марта матчем за Суперкубок Казахстана в стране открывается новый футбольный сезон.
Суперкубок будет оспорен между действующим чемпионом и обладателем Кубка РК.
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