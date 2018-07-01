Главный тренер «Астаны» подвел итоги победного матча с черногорской «Сутьеской»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после победного матча с черногорской «Сутьеской» подвел итог встречи и признался, что благодарен своим футболистам, передает СИА «SPORTINFORM».
- Я не буду кривить душой, мы довольны тем, что выиграли, прошли в следующий раунд, и тем, как сыграла наша команда, - цитирует тренера пресс-служба клуба. - Благодарен своим футболистам, которые показали такой футбол. Теперь нам предстоит анализ игры и будем готовиться дальше.
- Ожидали ли вы то, что «Сутьеска» с первых минут пойдет в атаку?
- Мы были готовы к разным вариантам развития игры, потому что мы понимаем, что «Сутьеска» - серьезный соперник. И для того, чтобы иметь огромное преимущество, которое было сегодня на поле, нужно было много сделать, и футболисты это сделали, за что им отдельное спасибо.
- Готовы ли вы к «Мидтьюланду»?
- Мы переключаемся на датчан, но нельзя забыть проанализировать игру против «Сутьески», потому что есть моменты, которые нужно исправлять.
Напомним,«Астана» обыграла в Черногорию «Сутьеску» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.
В первой встрече чемпион Казахстана выиграл с результатом 1:0.
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов «Астана» сыграет с датским «Мидтьюланндом».
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