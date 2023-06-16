Главный специалист управления госдоходов осужден в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела взимания управления государственных доходов за получение взятки, мошенничество, передает корреспондент ИИА «Казинформ».

«Согласно ежегодной годовой отчетности за 2022 год, представленной ИП «Г» через кабинет налогоплательщика, был превышен минимальный размер годового оборота за 2022 год для постановки на регистрационный учёт по НДС. Подсудимый З. предложил Г. оказать содействие за денежное вознаграждение в размере 100 000 тенге и для уменьшения годового оборота ИП провел по кассовому аппарату операции якобы о возврате денежных средств от покупателей на общую сумму 2 616 461 тенге», - сообщили в областном суде.

В итоге ИП «Г» отозвала годовой отчёт за 2022 год и сдала дополнительные декларации за указанный период, но уже соответственно с уменьшенной суммой годового оборота.

Подсудимый также предложил ИП «Г» передавать ему ежемесячно 30 000 тенге за бездействие в её интересах, чтобы, в случае просрочки и задолженности с её стороны по социальным платежам, не принимать в отношении неё мер ответственности.

Подсудимый З. вину признал и раскаялся, поэтому дело было рассмотрено в ускоренном порядке.

«При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено. С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил З. наказание с применением ст.58 ч.3 УК по совокупности правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно в виде штрафа в размере 1 200 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», - озвучили приговор в суде.

Он пока не вступил в законную силу.