Главный следователь РК провел практическое занятие для студентов-юристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов провел для студентов КазГЮУ имени М.Нарикбаева, участников студенческого клуба «Тергеуші», очередное практическое занятие, посвященное организации и тактике осмотра места происшествия, передает МИА «Казинформ».

Занятие прошло в следственно-криминалистическом полигоне КазГЮУ имени М.Нарикбаева, также затронуты все ключевые направления и результаты деятельности ведомства.

Студенты узнали о роли осмотра места происшествия в ходе досудебного расследования, так как данное следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия информация носит доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников.

Также главный следователь РК Санжар Адилов довел студентам основные приоритетные цели на предстоящий период, касающиеся правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, озвученные в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года: о внедрении и результатах трехзвенной модели уголовного процесса, о расследовании уголовных дел по делам против половой неприкосновенности следователями-женщинами.

Напомним, главный следователь РК открыл студенческий клуб «Тергеуші» в 2017 году, будучи заместителем начальника Департамента полиции Нур-Султана.