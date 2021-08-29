Главный санврач Жамбылской области подписал новое постановление

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Жамбылской области подписал новое постановление о внедрении проекта Ashyq на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий (в закрытых помещениях), форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

Требуется соблюдать требования по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

С 28 августа текущего года разрешается работа в выходные дни – всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 1 к настоящему постановлению – до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Субъект предпринимательства при выявлении по приложению «Ashyq» на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус):

заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Кыдырбаев Баглан Джарылкасынович, тел: сот. +77760040401(ватсап), рабочий: 8(7262)45-78-08, эл.почта: [email protected];

заместителя руководителя Таразского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Әбділда Ғабит Әлімұлы, тел: сот. +77029790939 (ватсап), рабочий: 8(7262)34-28-30, эл. почта: [email protected].

Также следует проводить ежедневный мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение регулярных проверок объектов мобильными группами при акиматах, вести контроль за соблюдением ограничительных карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

Необходимо проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановки общественных транспортов, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, парки и скверы (скамеек и лавочек) и другие;

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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