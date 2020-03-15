Главный санврач Узбекистана сделал заявление в связи с обнаружением коронавируса в стране
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с первым подтвержденным случаем вируса COVID-19 главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства Бахром Алматов выступил с официальным заявлением на республиканских телеканалах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана 15 марта в 06:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.
«Поводов для беспокойства с данной ситуацией нет. Определены лица, находившиеся в контакте с зараженным, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан. В настоящий момент ведется работа по установлению мест их проживания и взятие под наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», - сообщил Бахром Алматов.
По словам главного санитарного врача, за минувшие сутки в Узбекистан 38 авиарейсами прибыло 4800 человек, по железной дороге — 1860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч. Большинство из них приехали из России, Казахстана и стран Европы. У всех прибывших была измерена температура тела. По факту выявления коронавируса проводится эпидемиологическое расследование и противоэпидемические, а также профилактические мероприятия для предупреждения распространения вируса среди населения. В данной работе участвуют представители МВД, Минздрава и других ведомств.
Ранее Минздрав РУ заявлял о готовности к появлению коронавируса. В ведомстве отмечали, что постоянно поддерживается готовность лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных. В случае выявления инфекции в РУ имеется достаточное количество запасов лекарств и возможностей для профилактики. На данный момент в Ташкенте имеются 40 боксированных палат для изоляции больных коронавирусом.
Фото: sco-russia2020.ru
- Охрану общественного порядка усилят в Казахстане
- Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса
- Какие условия созданы для людей на карантине из-за коронавируса в Алматы
- Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут въехать в Казахстан - МИД
- Как работают врачи с пациентами на карантине, рассказал главврач Алматы
- Президент РК выступит с телевизионным обращением
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана