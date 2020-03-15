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Главный санврач Узбекистана сделал заявление в связи с обнаружением коронавируса в стране

15 Марта 2020 13:05
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Главный санврач Узбекистана сделал заявление в связи с обнаружением коронавируса в стране

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В связи с первым подтвержденным случаем вируса COVID-19 главный санитарный врач Узбекистана, директор агентства Бахром Алматов выступил с официальным заявлением на республиканских телеканалах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана 15 марта в 06:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19.

«Поводов для беспокойства с данной ситуацией нет. Определены лица, находившиеся в контакте с зараженным, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан. В настоящий момент ведется работа по установлению мест их проживания и взятие под наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры», - сообщил Бахром Алматов.

По словам главного санитарного врача, за минувшие сутки в Узбекистан 38 авиарейсами прибыло 4800 человек, по железной дороге — 1860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч. Большинство из них приехали из России, Казахстана и стран Европы. У всех прибывших была измерена температура тела. По факту выявления коронавируса проводится эпидемиологическое расследование и противоэпидемические, а также профилактические мероприятия для предупреждения распространения вируса среди населения. В данной работе участвуют представители МВД, Минздрава и других ведомств.

Ранее Минздрав РУ заявлял о готовности к появлению коронавируса. В ведомстве отмечали, что постоянно поддерживается готовность лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных. В случае выявления инфекции в РУ имеется достаточное количество запасов лекарств и возможностей для профилактики. На данный момент в Ташкенте имеются 40 боксированных палат для изоляции больных коронавирусом.




Фото: sco-russia2020.ru

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Ключевые слова: Узбекистан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Мирас Куандыков

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