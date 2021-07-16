Главный санврач столицы обратилась к жителям из-за ухудшения эпидситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ограничением проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, праздничный Айт-намаз в мечетях города в этом году проводится не будет. Подобные меры предприняты с тем, чтобы избежать заражения коронавирусом среди населения. Мы видим, что ежедневно фиксируются все больше заражений. Призываю всех жителей без крайней надобности не посещать места массового скопления людей», - сказала Сархат Бейсенова в ходе брифинга в столичном акимате.

«Ограничьте круг лиц, с кем контактируете, не зовите и не ходите в гости. В случае, если динамика роста заражения коронавирусом не пойдет на спад, если не будут соблюдены строгие санитарные нормы горожанами и субъектами предпринимательства, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. Важно понимать, что во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в столице», - добавила она.

Главный санврач призвала жителей вакцинироваться от коронавируса.

«Вакцинация – это, в первую очередь, ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими. Только массовая вакцинация поможет победить пандемию и вернуться к обычной доковидной жизни», - заключила С. Бейсенова.