Главный санврач столицы объявила дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева объявила о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусом среди населения столицы, передает МИА «Казинформ».

В постановлении главного санврача столицы от 23 мая отмечен ряд мер, касающихся жителей, руководителей организаций и предприятий города, акима города Нур-Султан, председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», субъектов предпринимательства, руководителей управлений образования, внутренней политики, по делам религии, по инвестициям и развитию предпринимательства города, департаментов КККБТУ, полиции, которые необходимо обеспечить до завершения карантина.

1. Жителям, руководителям организаций и предприятий города Нур-Султан независимо от форм собственности до завершения карантина:

1.1. разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

1.2. разрешен выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи собязательным ношением масоки соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

1.3. разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков (загородных домов);

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов,деятельность которых разрешена,строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков;

1.5. запрещено проведениесемейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;

1.6. разрешено использование личного, служебного автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок, перчаток и использования кожных антисептиков водителями такси и служебного транспорта, согласно приложению 15 к ПГГСВ № 37-ПГвр;

1.7. субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности необходимо строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия согласно приложениям к ПГГСВ № 37-ПГвр;

1.8. субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина и ограничительных мер персоналом и посетителями.

2. Акиму города Нур-Султан (Кульгинов А.С.), руководителю управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан (Бекмурзаев Е.У.), председателю правления Национальной палаты предпримателей «Атамекен» (Мырзахметов А.И.), субъектам предпринимательства:

2.1.с 25 мая 2020 года разрешить изменение режима работы субъектов (объектов) предпринимательства, деятельность которых возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графика работы, установленного для этих субъектов (объектов) до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с Алгоритмами, утвержденных ПГГСВ № 37-ПГвр за исключением бань и саун, для которых определить: режим работы в будние дни с 9.00ч. до 18.00 ч., в выходные дни с 9.00 до 21.00 ч., для объектов общественного питания и торгово-развлекательных центров режим работы согласно приложения к ПГСВ-172 от 19.05.2020 года;

2.2. разрешить работу кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 посадочных мест с установлением в зале не более 50 посадочных мест и с одновременным нахождением посетителей согласно числа посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при этом запрещено проведение коллективных мероприятий и работа банкетных и торжественных залов;

2.3. запретить до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность ночных клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов (центров), СПА-салонов, массажных кабинетов, косметологических кабинетов, клиник и центров, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), компьютерных клубов, спортивных комплексов(кружков, секций и др.для детей), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм;

2.4. запретить работу прогулочных судоходных средств на водных объектах на территории г. Нур-Султан;

2.5. запретить любые виды уличной торговли;

2.6.разрешить деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых (индивидуальные занятия либо группами не более 5 человек), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима.

3. Акиму города Нур-Султан (Кульгинов А.С.), руководителю управления образования города Нур-Султан (Кадырова Ш.М.):

3.1. запретить проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и других образовательных заведений, связанных с присутствием людей;

3.2. запретить деятельность детских дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности, за исключением работы дежурных групп;

3.3.обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

4. Акиму города Нур-Султан (Кульгинов А.С.), руководителю управления по делам религии г. Нур-Султан (Альмуханов Н.И.)обеспечить деятельность религиозных объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги) при условии одномоментного посещенияне более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции не менее 2-х метров между посетителями, при этом коллективные и групповые мероприятия запрещаются, рекомендовать вход и выход посетителей через разные двери.

5.Руководителям территориальных Управлений Департамента КККБТУ города Нур-Султан совместно с районными акиматами города Нур-Султан, Департаментом полиции города Нур-Султан обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

6.Руководителю ГУ «Управление внутренней политики города Нур-Султан» Рахманберды Т.А. настоящее Постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств и субъектов, население информировать через СМИ и социальные сети.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписании.



