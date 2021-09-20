Главный санврач РК  внес изменения в постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК внес изменения в постановление. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе исключается подпункт 2) пункта 3 ПГГСВ №38

2) подпункт 3) пункта 12 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«3) в случае регистрации больного с подозрением на COVID-19 соблюдение порядка, предусмотренного действующими нормативными правовыми актами при заборе и транспортировке материала от больных с COVID-19, проведение дезинфекционных мероприятий в очагах COVID-19 согласно приложению 22 к настоящему постановлению;»;

3) приложение 35 к ПГГСВ №38 излагается в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

В постановлении прописан порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19.

I. Порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19

1. Повышенный риск заражения COVID-19 имеют лица, находившиеся в близком контакте с больным COVID-19.

Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как:

лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище;

лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.);

лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более;

медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ;

контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19.

Период расследования эпидемиологических связей для установления близких контактов должен начинаться за 14 суток до выявления случая COVID-19 и заканчиваться моментом изоляции случая COVID-19.

Также в постановлении указано, какие меры нужно принять в отношении контактных лиц с больным COVID-19 (близкий контакт):

1) контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней.

На 3-й день изоляции проводится отбор проб для лабораторного обследования контактного (близкий контакт) на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья (температура тела, наличие признаков заболевания), по истечении 14 дней при отсутствии признаков COVID-19 карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-исследования, специалист ПМСП подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

2) контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат медицинскому осмотру специалистом ПМСП. При отсутствии признаков COVID-19 контактные не изолируются на домашний карантин, лабораторное обследование на COVID-19 не проводится, специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья (температура тела, наличие признаков заболевания). При появлении признаков заболевания контактный подлежит лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому (домашний карантин) до получения результатов ПЦР-теста. При подтверждении диагноза COVID-19 специалист ПМСП подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

3. При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19 при наличии условий изоляции согласно приложению 36 к настоящему постановлению. При наличии факторов риска согласно утвержденного алгоритма и отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае.

Участковый терапевт обязан ежедневно проводить обзвон бессимптомного вирусоносителя, находящегося на домашнем карантине на наличие клинических симптомов коронавирусной инфекции.

При отсутствии клинических симптомов в течение 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19 карантин завершается.

При завершении карантина специалист ПСМП выдаёт бессимптомному вирусоносителю рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция).

При появлении клинических признаков заболевания у бессимптомного вирусоносителя, находящегося на домашнем карантине (повышение температуры тела до 38 и выше градусов, першение и/или боль в горле, слабость, кашель, головная боль, одышка, затрудненное дыхание и другие симптомы коронавирусной инфекции) участковый терапевт подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

Территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, куда поступило экстренное извещение осуществляет регистрацию и учет данного больного COVID-19, исключает его из учета бессимптомных вирусоносителей, а также ведет отдельную статистику перехода случаев бессимптомного вирусоносительства в манифестные формы (случаи с симптомами).

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 20 сентября 2021 года.