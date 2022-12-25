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Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей

25 Декабря 2022, 11:26
Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных», - проинформировала в ходе заседания Главный санитарный врач РК-вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области), показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

В этой связи, А.Есмагамбетова напомнила, что при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.

В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.

Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями, А.Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:

1) использование просторных помещений для исключения скопления населения;

2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;

4) соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.


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