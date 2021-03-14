Главный санврач РК провел анализ распространения КВИ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в г. Алматы вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов провел совещание в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Telegram.

В совещании приняли участие руководитель ДСЭК Ж.Бекшин, заместители руководителя ДСЭК С.Байгабулов, А.Калыкова и руководители отделов.

Главный санитарный врач г.Алматы сообщил, что с начала эпидемии в мегаполисе зарегистрировано 26 708 случаев коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения 1312,7), а также 1 666 - коронавирусной пневмонии. При этом, рост заболеваемости КВИ начался с 3 марта т.г., когда было зарегистрировано 121 случаев КВИ в сутки. К 11 марта данный показатель достиг 237 случаев в сутки, с одновременным увеличением количества выполненных ПЦР-тестов с 5100 до 6058 в сутки. В Алматы 9 марта стартовал второй этап вакцинации против коронавируса с охватом подлежащего контингента.

В ходе встречи проведен анализ по развитию эпидемии коронавируса в динамике и причинах распространения, определены основные факторы, влияющие на распространение инфекции: в семьях от больных членов – 36%, в трудовых коллективах – 6%, во время заграничных поездок (завоз из неблагополучных стран) – 2%, при посещении общественных мест (коммунальные объекты, ЦОНы, объекты торговли, поликлиники и медцентры) – 37%; во время поездок в общественном транспорте – 17%; на семейных мероприятиях – 3%.

В данное время в г. Алматы действует 32 мониторинговые группы. Необходимо отметить, что санитарные врачи не входят в состав мобильных групп, привлечение к административной ответственности осуществляется на основании материалов Департамента полиции г.Алматы.

С 2020 года по настоящее время, рейдовыми проверками охвачено 29238 объектов, выявлено 4946 (17%) объектов с нарушениями карантинных мер. Составлено 5881 протоколов за несоблюдение ограничительных мероприятий, на общую сумму 410 593 890тенге. В судебные органы по ст.462 ч.3, ст.425 ч.1 передано 76 исковых материалов.

В целом, на встрече обсуждены вопросы развития санитарной службы, совершенствования нормативно-правовой базы и организации работы в период пандемии, нехватки квалифицированных специалистов.

Проведена оценка эпидситуации по инфекционной и паразитарной заболеваемости. Зарегистрировано снижение инфекционной заболеваемости, сальмонеллезом в 3,5 раза, бактериальными пищевыми отравлениями в 4 раза, скарлатиной в почти 3 раза, серозным менингитом в 2 раза, ветряной оспой в 4 раза, вирусным гепатитом А в 5 раз, эхинококкозом в 2 раза, туберкулезом органов дыхания на 27,3%, педикулезом на 5,3%. Не регистрировались вспышки внутрибольничных инфекций, особо опасными инфекциями, брюшным тифом, паратифами, дизентерией, ботулизмом, бруцеллезом и другими.

К слову, отмечено, что в настоящее время проводится совместная работа с местным исполнительным органом города, в лице акимата, по финансированию резервных специалистов и в приобретение компьютеров, цветных принтеров и другой оргтехники.

Кроме того были рассмотрены предложения по принятию дополнительных мер по стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города Алматы, в том числе о необходимости усиления работы мониторинговых групп и активизации разъяснительной работы среди населения.