Главный санврач РК объявила о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова объявила о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В постановлении говорится об изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний и членов локомотивных бригад.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар,госпитализируются в провизорный стационар.

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан изолируются на дому (домашний карантин) в течение 14 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. При этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и члены их семей, прибывающие в Республику Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 суток.

Экипажи авиакомпаний, члены локомотивных бригад подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

Лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 12 суток;

Лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 в местах пересечения границы.

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизированные с объектов ТОО «Тенгизшевройл» по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

Главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, территориальным департаментам Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, структурным подразделениям органов государственных доходов в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан должен обеспечить:

проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа (в том числе пилоты, бортпроводники, машинисты, проводники, водители, перевозчики и другие) во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;

анкетирование пассажиров, членов экипажей, бортпроводников, машинистов и проводников в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в международных аэропортах, на железнодорожном транспорте и автопереходах;

обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

укомплектование специалистов санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) согласно приложению 2 к настоящему постановлению и дезинфекционными средствами с учетом круглосуточного режима работы;

проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения COVID-19;

организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения COVID-19, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19;

раздачу памяток всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире;

проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики COVID-19;

инструктаж сотрудников пунктов пропуска на Государственной границе по вопросам профилактики COVID-19.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстандолжно обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений.

Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 % обеспечить введение и контроль исполнения:

запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.);

приостановления деятельности кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), компьютерных клубов спортивных комплексов (кружков, секций и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм, Токио-2020;

запрета выезда на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям. Выезд на лечение за рубеж разрешается гражданам в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов: заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»; письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

запрета выезда и въезда на территорию регионов/городов с объявленным карантином, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

Разрешается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов: заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»; письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

разрешение на выезд и въезд отдельным категориям лиц, за исключением выезда по медицинским показаниям согласно подпунктам 3) и 4) пункта 4 настоящего постановления выдается местными исполнительными органами.

организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах внутри регионов по решению оперативных штабов и Главного государственного санитарного врача на соответствующей территории согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников Министерств внутренних дел и обороны;

ограничение деятельности отделений банков второго уровня, АО «Казпочта» с переходом на онлайн режим работы и по принципу «доставки до клиентов» с соблюдением противоэпидемического режима работы;

приостановление деятельности детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг независимо от форм собственности;

приостановление работы ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей;

приостановление и ограничение работы общественного транспорта;

ввести запрет на передвижения населения внутри сельских населенных пунктов;

приостановление работы религиозных объектов;

ограничение перемещения личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников.

запрет проведения семейных мероприятий по месту проживания;

определение перечня и режима работы объектов жизнеобеспечения населения в период карантина;

определение перечня лиц, которым разрешено передвижение на территории областных центров, городов, районов, сельских населенных пунктов в связи с исполнением их служебных обязанностей;

привлечение к административной ответственности лиц, не соблюдающих режим карантина.

Министерство образования и науки Республики Казахстан совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7% должны обеспечить:

перевод на дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний;

запрет экскурсий учащихся.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент п ри достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

3) деятельность религиозных объектов с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима;

4) разрешение на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции;

5) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

6) разрешение на выход во двор (группы не более 3 человек, или членов одной семьи) с соблюдением социальной дистанции;

7) разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

8) разрешение на въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи (загородного дома);

9) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах внутри регионов по решению оперативных штабов и Главных государственных санитарных врачей на соответствующей территории.

Разрешается въезд и выезд граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима ЧП при наличии справки с места работы и регистрации проживания в населенном пункте.

Разрешается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

– заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

– письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

разрешение на выезд и въезд отдельным категориям лиц, за исключением выезда по медицинским показаниям, а также въезда и выезда граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима ЧП согласно подпункту 9) пункта 6 настоящего постановления выдается местными исполнительными органами.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Национальной палате предпринимателей «Атамекен» в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней необходимо обеспечить:

деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

деятельность продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

работу непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. кв.м с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00;

работу непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, зоомагазинов иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

работу объектов сферы обслуживания (салоны красоты, парикмахерские (по предварительной записи), химчистки, прачечные, ремонт оргтехники)с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

работу бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости и т.д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел.), а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

работу объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 чел.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

работу объектов по оказанию услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды) и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

деятельность объектов сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

работу дежурных групп в детских дошкольных организациях (по возрасту) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и алгоритма работы согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

работу образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

работу детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

возобновление работы общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

Также акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству юстиции Республики Казахстан в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней необходимо обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и социальной дистанции.

работу банков второго уровня с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству культуры и спорта Республики Казахстан при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней необходимо обеспечить:

деятельность спортивных объектов (для спортсменов до 50 чел.);

деятельность объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 50 чел.), без зрителей.

деятельность объектов общественного питания (в том числе летние павильоны) с ограничением количества посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции, рассадки и, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Вместе с тем, в Постановлении говорится об организации и проведении противоэпидемических мероприятий по локализации очагов инфекции.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте комитета.



