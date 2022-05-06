6 Мая 2022 18:11

Главный санврач подписала постановление о мерах при агитации перед референдумом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при агитации перед республиканским референдумом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения, защиты жизни и здоровья граждан при подготовке и проведении республиканского референдума, в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом.

Главным государственным санитарным врачам областей, городов республиканского значения и столицы совместно с территориальными комиссиями референдума областей, городов республиканского значения и столицы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

Акимам областей, городов республиканского значения и столицы, территориальным комиссиям референдума областей, городов республиканского значения и столицы обеспечить использование в работе настоящего постановления. Постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

Меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ) при подготовке и проведении агитации перед республиканским референдумом разработаны с целью профилактики рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан.

При проведении агитации необходимо обеспечить проведение агитационных мероприятий в помещениях площадью, позволяющей исключить скопление населения;

регулирование потока участников агитационных мероприятий, не допуская скопления населения;

в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей.

Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан при проведении агитации перед республиканском референдумом возлагается на организаторов мероприятий.

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