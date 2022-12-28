Главный санврач обратилась к казахстанцам в преддверии новогодних праздников

28 Декабря 2022, 12:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК - главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учитывая разгар эпидсезона гриппа и ОРВИ, предстоящие новогодние праздники, в целях профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ, главный санврач призвала население:

– использовать маски в местах массового скопления населения;

– ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, особенно с детьми;

– регулярно проветривать помещения;

– использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

– ограничить контакты с больными людьми;

- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы), вызывать врача на дом.

«Хочу напомнить о клинических проявлениях гриппа от ОРВИ, грипп отличается коротким инкубационным периодом, который длится до 1,5 суток, тогда как при КВИ и других ОРВИ длится до 10 дней. Также грипп по сравнению с ОРВИ начинается остро и отличается повышением температуры тела до 39 градусов, ознобом, мышечной и головной болью, ломотой во всем теле, сухим кашлем с болями за грудиной. Грипп опасен осложнениями, поэтому при появлении первых признаков респираторных заболеваний, нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

В преддверии длительных новогодних праздников главный санврач также обратилась к гражданам по недопущению пищевых отравлений:

- не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли;

- не хранить длительно приготовленную пищу;

- не употреблять продукты с истекшим сроком годности;

- для транспортировки и хранения продуктов питания использовать чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов);

- соблюдать температурный режим приготовления блюд (особенно мясных, рыбных, с использованием морепродуктов и яиц);

- соблюдать правила личной гигиены.