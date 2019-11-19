Главный санврач Нур-Султана рассказал об опасности дифтерии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал важность получения прививки от дифтерии в связи с регистрацией этой болезни в Украине, передает МИА «Казинформ».

Дифтерия до конца 19 века уносила миллионы жизней, смертность среди населения достигала до 60%. Сегодня благодаря вакцинации дифтерия как смертельно опасная инфекция в большинстве стран встречается в единичных случаях. Поэтому нынешнее поколение в Казахстане мало знает – чем коварна дифтерийная палочка Clostridium diphtheriae.

«Но не следует недооценивать риски при отказе от вакцинации, так как это приведет к «возврату» этой смертельной инфекции. Такой факт имел место в Казахстане в середине 90-х, когда низкий уровень охвата прививками привел к вспышке дифтерии, которая унесла сотни жизни», - отметил главный санврач столицы.

Дифтерия – это инфекционное заболевание, в начале протекает как фарингит или ларингит, поскольку в 95% случаев поражает слизистую гортани.

Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путем от больного человека или носителя, а также через загрязненные продукты, посуду и приборы. Дифтерией болеют только люди, от домашних, диких животных или птиц заразиться невозможно.

Следует отметить, что больной опасен для окружающих до полного удаления возбудителя из организма . Восприимчивость к дифтерии у не привитых детей и взрослых всеобщая.

В целом заболевание напоминает ангину, первые симптомы через 2-6 дней после заражения - слабость, боли в горле, увеличение лимфатических узлов в области шеи («бычья шея»), сладковато-гнойный запах изо рта. При дифтерии гортани возникают хрипы, кашель, одышка, отек, лающий кашель, повышение температуры не более 38 градусов.

Несвоевременное лечение грозит серьезными осложнениями, так как дифтерийный токсин проникает в кровоток и поражает все органы, также повреждает сердечную мышцу и приводит к параличу неба, задней стенки глотки и лицевых мышц.

«Почему мы напомнили горожанам об этой опасной инфекции – вследствие регистрации случаев 20 случаев дифтерии в Украине - Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости дифтерией в Украине отмечается с октября 2019 года. Актуальным становится этот вопрос для жителей столицы в связи регулярными ежедневными авиарейсами в Украину по направлению Нур-Султан – Киев и Киев – Нур-Султан», - сообщил Садвакас Байгабулов .

И поэтому, если Вы собрались в командировку или путешествие в ближнее или дальнее зарубежье, необходимо интересоваться об инфекционной заболеваемости в стране пребывания. Эту информацию также можно получить в Департаменте.

Важно знать, что единственным средством избежать трагедии в своей семье и никогда не заболеть дифтерией – это вакцина. Получить прививку не сложно, она доступна в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок – получают ее в 2, 3, 4, 18 месяцев и в 6 лет. И не забывать об обязательной ревакцинации взрослых каждые 10 лет.