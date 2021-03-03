Главный санврач Нур-Султана обратилась к жителям в преддверии праздников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова обратилась к жителям в преддверии праздничных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии праздничных дней хотелось бы обратиться еще раз к жителям города и гостям столицы с просьбой о соблюдении ограничительных и карантинных мер: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления, не организовывать массовые мероприятия», - сказала в ходе онлайн-брифинга в акимате Сархат Бейсенова.

Ранее сообщалось, что в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 33,8% по сравнению с январем. На сегодня город находится в «желтой зоне». Кроме того, наблюдается незначительный рост заболевших с симптомами - с 65% в январе и до 68% в феврале.