Главный санврач: Новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане проводится эпидемиологический мониторинг по циркуляции коронавируса. По результатам геномных исследований, проведенных в период с сентября по январь месяц, новых штаммов коронавируса на территории страны, имеется ввиду, британский, южно-африканский, бразильский, не выявлено. В конце марта будут получены результаты очередных геномных исследований», - сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Ерлан Киясов.

Ранее он сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано.