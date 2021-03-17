-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный санврач: Новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане проводится эпидемиологический мониторинг по циркуляции коронавируса. По результатам геномных исследований, проведенных в период с сентября по январь месяц, новых штаммов коронавируса на территории страны, имеется ввиду, британский, южно-африканский, бразильский, не выявлено. В конце марта будут получены результаты очередных геномных исследований», - сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Ерлан Киясов.
Ранее он сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано.
- Электронный паспорт вакцинации стал доступным для казахстанцев
- Продление локдауна зависит от наших граждан - Минздрав РК
- Особое значение необходимо придавать собственному здоровью – Ерлан Киясов о праздновании Наурыза
- Рост заболеваемости коронавирусом на 12% отмечается в Казахстане
- Расширить контингент вакцинируемых против коронавируса планируют в апреле в Казахстане
- Продолжаются нарушения ограничительных мер - Ерлан Киясов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана