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Главный санврач: Новых штаммов коронавируса на территории  Казахстана не выявлено

17 Марта 2021 17:00
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Главный санврач: Новых штаммов коронавируса на территории  Казахстана не выявлено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане проводится эпидемиологический мониторинг по циркуляции коронавируса. По результатам геномных исследований, проведенных в период с сентября по январь месяц, новых штаммов коронавируса на территории страны, имеется ввиду, британский, южно-африканский, бразильский, не выявлено. В конце марта будут получены результаты очередных геномных исследований», - сообщил на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Ерлан Киясов.

Ранее он сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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