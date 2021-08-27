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Главный санврач Мангыстауской области подписал новое постановление

27 Августа 2021 21:08
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Главный санврач Мангыстауской области подписал новое постановление

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Мангыстауской области подписал постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе, в частной о санитарной подготовке школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В постановлении говорится о 100% вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших коронавирусом в течение трех месяцев после выздоровления.

При входе в организации будет запущено приложение Ashyq. Регистрация по QR-коду педагогов, персонала и родителей и обучающихся в возрасте от18 лет и старше.

Также прописано соблюдение масочного режима, обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожаных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств.

Запрещается проведение массовых мероприятий, в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов.

Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных и практических занятий. В общежития будут запускать студентов, имеющих паспорт вакцинации, а также имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев.

Также усиливается контроль за организацией питания, с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.


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#Образование   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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