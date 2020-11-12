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Главный санврач Костанайской области принял новое постановление

12 Ноября 2020 03:00
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Главный санврач Костанайской области принял новое постановление

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление главного санврача Костанайской области: в такси только в масках обязывает водителей такси и пассажиров быть в масках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на текст постановления.

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Кроме того, согласно документу: продовольственные магазины, в том числе мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, работают с 08:00 до 21:00, а парикмахерские, СПА-центры, салоны красоты, салоны, оказывающие косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажные салоны и солярии - с 08:00 до 19:00, по предварительной записи.

Также, как сообщает «Хабар 24», до 1 декабря отменены пять авиарейсов из Костаная в столицу и четыре из Алматы в Костанай. А полёты в Шымкент прекратятся с 13 ноября до марта следующего года. Наполовину сокращены железнодорожные перевозки. Останавливаться поезда будут только на шести крупных станциях региона: Аркалык, Есиль, Кушмурун, Тобыл, Железорудный и Костанай. Ограничения коснулись и передвижения жителей. Находиться на улице им можно с 6 утра до 10 вечера. В таком же временном промежутке разрешено движение автотранспорта и служб такси.

Количество санитарных постов увеличивают в Костанайской области. С начала недели они работали только на выездах из административного центра и по периметру границы с Россией, сообщает «Хабар 24». Теперь пропускные пункты появятся на участках, которые соседствуют с другими областями. Такое решение принял оперативный штаб.

Фото: kstnews.kz



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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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