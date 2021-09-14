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    13:32, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Главный санврач Костанайской области обратился к жителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соблюдать санитарные меры, несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, попросил главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сдерживающим фактором заболеваемости – COVID-19 являются ограничительные меры. Костанайская область по-прежнему находится в «красной зоне». В связи с этим сохраняются ограничения в деятельности большинства объектов. Ограничения касаются в первую очередь наполняемости объектов, соблюдения социальной дистанции, продолжительности рабочего времени, соблюдения масочного режима, усиления санитарно – дезинфекционного режима», - сказал Ермуханбет Даулетбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Главный санврач также отметил, что в связи со снижением уровня заболеваемости КВИ начато планомерное ослабление ограничительных мероприятий. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», предоставляются льготы по работе в выходные и праздничные дни, продления рабочего времени.

    «В целях обеспечения дальнейшего снижения эпидемии и продолжения нового учебного года в учреждениях образования в штатном режиме, еще раз призываю население к скорейшей вакцинации и соблюдению масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте, не посещать объекты с массовым скоплением людей (ночные клубы, рестораны, кафе), ограничение массовых мероприятий в домашних условиях», - обратился к жителям главный санврач области.

    Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев ранее заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Костанайской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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