Главный санврач Казахстана ввел дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановление Главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина «О введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» опубликовано на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

О введении дополнительных мер

по недопущению распространения

коронавирусной инфекции

в Республике Казахстан

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) в Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок назначения вида карантина для лиц имевших повышенный риск заражения COVID-19 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;

2) развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавшие с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) транспортировку лиц контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, с соблюдением инструкции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных COVID-19 и с подозрением на заболевания COVID-19 с соблюдением противоэпидемичекого режима;

2) распределение ежедневного потока пациентов (по другим назологическим заболеваниям) с исключением пересечения их пациентами с подозрением на заболевание COVID-19;

3) лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре;

4) госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;

5) лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;

6) изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавшие с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при отсутсвии условий изоляции на дому;

7) карантин на дому лиц, близко контактировавшие с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при наличии условий изоляции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

8) оформление листов по временой нетрудоспoсобности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся в карантине на дому;

9) дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными.

2. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

2) уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов.

3. Национальному центру экспертизы обеспечить:

1) лабораторное обследование больных и контактных на COVID-19;

2) дезинфекционную обработку очагов COVID-19.

4. Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Ж. Бекшин

Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№___ от ___________ 2020 года

Порядок

назначения вида карантина для лиц имевших повышенный риск заражения COVID-19

Лица, имевшие повышенный риск заражения COVID-19, в зависимости от степени риска подразделяются на близкий и потенциальный контакт. Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как:

- лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище;

- лицо, имевшее прямой физический контакт со случаем COVID-19 (например, рукопожатие);

- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле);

- лицо, находившееся лицом к лицу со случаем COVID-19 ближе 2 метров и более 15 минут;

- лицо, находившееся в закрытом помещении (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 в течение 15 минут или более и на расстоянии менее 2 метров;

- медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за случаем COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами случая COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением применения СИЗ;

- контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от случая COVID-19 либо в одном купе (в поезде), а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел случай COVID-19.

Наличие эпидемиологической связи рассматривается в течение 14 дней до начала заболевания (возникновения симптомов) случая COVID-19.

Потенциальный контакт:

– это лицо, прибывшее из страны/территории отнесенной к категория 1А или 1Б;

- лица находившееся со случаем COVID-19 в самолете, поезде, автобусе, но не имевшие близкий контакт с ним.

Близкие и потенциальные контакты подлежат карантинизации:

1. Близкие контакты случая COVID-19 помещаются в карантинный стационар (изолятор), за исключением членов одной семьи.

2. Близкие контакты случая COVID-19, являющиеся членами одной семьи подлежат домашнему карантину.

3. Потенциальные контакты, прибывшие из стран категории 1А помещаются в карантинный стационар (изолятор).

4. Потенциальные контакты, прибывшие из стран категории 1В помещаются в домашний карантин.

5. Потенциальные контакты, которые находились вместе со случаем COVID-19, в самолете, поезде, автобусе междугороднего сообщения, но не имевшие близкий контакт с ним, подлежат домашнему карантину.

II. Порядок транспортировки контактных лиц

1. Лица, имевшие потенциальный контакт с клиническими проявлениями направляются в провизорный стационар (отделение) машиной скорой медицинской помощи.

2. Лица, имевшие потенциальный контакт, в случаях отсутствия условий к самоизоляции по месту проживания, нахождения, подлежат транспортировке в карантин, определенные местным исполнительным органом.

3. Минимальные требования к карантинным стационарам для изоляции контактных лиц установлены в приложении 2 к настоящему постановлению.

4. Транспортировка контактных лиц в карантин осуществляется специальным транспортом (автобус, микроавтобус), желательно с изоляцией водительской кабины от салона, оснащается распылителем, инвентарем и средствами для дезинфекции, запасом защитных масок для контактных, одноразовых средств для сбора медицинских отходов.

5. Медицинские работники, водитель специального транспортного средства работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, респираторами-масками типа N95, обеспечиваются индивидуальными антисептиками.

6. Транспортировка контактных лиц осуществляется с соблюдением противоэпидемического режима в индивидуальных защитных средствах.

7. Специальные транспортные средства до и после каждой транспортировки в карантинных стационарах подлежат мытью и дезинфекции, защитная и рабочая одежды работников по окончании транспортирования подвергают дезинфекции по вирусному режиму.

8. Дезинфекция в медицинских организациях проводится их персоналом. Обеззараживанию подлежат также одежда персонала, проводившего осмотр больного и медицинский инструментарий.

9. Карантинный стационар обеспечиваются круглосуточной охраной полицейскими нарядами для строгого контроля входа/выхода контактных, посетителей, транспорта, вноса/выноса вещей, продуктов и т.д. Полицейские наряды обеспечиваются и работают в индивидуальных защитных средствах.

Приложение 2 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№__ от ___________ 2020 года

Требования к карантинным стационарам для изоляции

контактных с больными COVID-19

1. Объект должен быть расположен в обособленных помещениях (санаторий, реабилитационный центр, общежитие, гостиница, детские и спортивные лагеря и др.), специально приспособленных при необходимости для изоляции и наблюдения за лицами имеющих потенциальный контакт.

2. Расположение здания - отдельно стоящее, в черте города и удаленное от жилого массива и стратегических зданий.

3. Вид здания – должен иметь нормальный внешний эстетический вид, внутри – должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, с ограждением, отдельными подъездными путями и пропускным пунктом.

4. Организуется при въезде/выезде дезбарьер, на территории пункт мойки и дезинфекции транспорта.

5. Здание объекта должно иметь желательно естественную вентиляцию.

6. Необходимо отработать маршрут заезда автомашин, маршрутизацию внутри здания, встречу и размещение пациентов по палатам, информирование о распорядке для и условиями пребывания (форма информационного листа прилагается).

7. При входе в здание должен быть отдельный кабинет (холл) для приема лиц, с подозрением на КВИ, наличием столов, стульев, кушеток, компьютерной орг.техники со сканером, с обязательным подключением интернета и телефонной связи.

8. Палаты должны быть освещенные, хорошо проветриваемые, теплые, рассчитанные на 1-2 пациента, с достаточно комфортным спальным местом, при этом предусмотреть спальные места для детей (бортики на кроватях), а также отдельные палаты для семейных пар.

9. Отдельная комната для санитарной обработки вещей прибывающих, и отдельная комната для хранения обеззараженных вещей.

10. Наличие оснащенного средствами связи Call-центра для приема звонков консультативного характера.

11. Должно быть достаточное количество санитарных узлов, а также душевых кабин с горячей и холодной водой.

12. Должна быть столовая с раздаточной кухней. Организовать должным образом питание.

13. Определить необходимое количество сотрудников – профильных врачей, медсестер, лаборантов, эпидемиологов, регистраторов, психологов, социальных работников, младшего мед.персонала (до 50 обсервируемых – 1 врач, 1 медсестра, 2 санитарки).

14. Обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в комплекте с очками, респираторами-масками М 95, достаточным количеством дез.средств, индивидуальных средств гигиены (мыло, бумажные полотенца), одноразовых масок, постельными комплектами, сменное белье для прибывающих (муж, жен, детские).

15. Обеспечить инструктаж с каждым работником по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, гигиены, соблюдения конфиденциальности, этики и деонтологии. Обеспечить инструктаж сотрудников по особенностям наблюдения и ведения лиц с подозрением на КВИ в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения.

16. Обеспечить необходимым запасом лекарственных средств и ИМН (спиртовые карманные антисептики, градусники и др.).

17. Обеспечить пребывающих информационным листом согласия на проведение обследования, соблюдения ими санитарно-эпидемиологических правил, на временное изъятие смартфонов и личных вещей на санитарную и гигиеническую обработку. Определить ответственного сотрудника по обеспечению обработки и личных вещей прибывающих.

18. Регистраторам выдать формы для заполнения о данных прибывающих.

19. По прибытии лиц при госпитализации идентифицировать по РПН для обеспечения взаимодействия и преемственности с уровнями ПМСП в целях дальнейшего амбулаторного наблюдения по месту жительства.

Приложение 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№___от ___________ 2020 года

Правила изоляции на дому (домашний карантин) лиц с потенциальным эпидемическим риском COVID-19

Общие требования:

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего потенциального контакта с подтвержденным случаем COVID-19.

Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий:

1. Есть отдельная квартира (отдельная комната с отдельным туалетом), где контактный (контактные) может находиться изолировано от соседей (других членов семьи).

2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (маски, перчаткам) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.

5. Наличие подписанной расписки об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина.

6. Лицо при согласии взятия обязательств, о соблюдений которые заверяются личной подписью в расписки.

При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в карантинном стационаре.

Инструкции для человека, который находится на домашнем карантине

1. Не выходить из дома.

2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.

3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. По возможности, использовать отдельный туалет.

6. При появлении температуры или признаков недомогания обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин

Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.

1. Исключить посещение посторонними.

2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине, поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.

5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.

Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи:

1. Всем измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно.

2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день.

3. Ежедневно проводить влажную уборку.

4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. Каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены.

6. Исключить посещение посторонними лицами.

7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Расписка об обязательном исполнении

условий соблюдения домашнего карантина

Населённый пункт ________________ «___» ______ 2020 года

Я ______________________________________, ИИН: _________________,

(Ф.И.О. (при наличии)

паспорт/удостоверение личности № _________________, выданного, МВД/МЮ РК от __ __ ____ года, прописанный по адресу ____________________________, фактический проживающий по адресу ___________________________________. принимаю на себя обязательства по соблюдению Правил изоляции на дому (домашний карантин) как лицо с высоким эпидемическим риском COVID-19, утвержденных приложением 3 Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от _________ 2020 года № ___- ПГВР.

Осведомлён о наличии административной ответственности согласно частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или постановлений , должностных лиц государственных органов в пределах их компетенции.

Осведомлен о наличии административной ответственности предусмотренной частью 1 статьи 462 КоАП, о запрете воспрепятствования должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, информации, либо предоставление недостоверной информации.

Также осведомлён, о наличии уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, в соответствии со статьей 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Дата:_________

Подпись____________