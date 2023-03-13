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Главный санврач Казахстана дала рекомендации для проведения выборов

13 Марта 2023, 19:44
Главный санврач Казахстана дала рекомендации для проведения выборов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации для проведения голосования в день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от 8 и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов рекомендуется:

1) регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учетом заполняемости помещения из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;

2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в стране стабильная. Продолжается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом. При этом отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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