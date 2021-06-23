Главный санврач Алматы объяснил, почему мегаполис вновь в «желтой» зоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин объяснил, почему мегаполис вновь в «желтой» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 июня на площадке региональной службы коммуникаций экстренный брифинг провел руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жандарбек Бекшин. Он сообщил, что в целях определения новых мутаций эпидемиологами мегаполиса на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Алматы.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной ввиду продолжающегося распространения мутированных штаммов, составляющих около 90% циркулирующих в городе.

«С 12 по 19 июня нами проведена ПЦР-диагностика мутированных штаммов с целью определения их циркуляции. Из 53 исследований «британский штамм» выявлен в 44 (83%), «южноафриканский» – в двух случаях (4%) и в одном – «нью-йоркский» (1,8%). В остальных 11% мутация вируса COVID-19 не была выявлена», - сообщил Жандарбек Бекшин.

По словам руководителя санитарно-эпидемиологического ведомства, начиная с 16 июня отмечается рост показателя заражений с 0,7 до 0,96.

«Произошло это вследствие всеобщего расслабления и игнорирования населением противоэпидемических мер по соблюдению масочного и дистанционного режимов, которое мы замечаем вокруг», - считает Жандарбек Бекшин.

Наряду с этим основная причина роста заболеваемости COVID-19 обусловлена циркулированием мутированных штаммов с более высокой степенью заразности, что способствует ускоренному распространению инфекции.

Именно поэтому 22 июня в матрице оценки эпидемиологической ситуации Алматы вновь перешел в «желтую» зону при показателе заражения больше единицы.

Жандарбек Бекшин пояснил, что ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»). Поэтому в Алматы режим «зеленой» зоны будет сохраняться еще 5 дней, то есть до 27 июня.

Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

Также акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.