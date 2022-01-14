Главный санврач Акмолинской области обратилась к предпринимателя региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айнагуль Мусина подчеркнула крайне неудовлетворительную работу программы Ashyq в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, из 5000 участников Ashyq - более 2400 аутсайдеров. Главный государственный санитарный врач Акмолинской области обратилась к предпринимателям с призывом быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих,

«Уважаемые предприниматели, сейчас очень серьезная ситуация. За 4четыре дня фиксируется резкий рост от 27 до 290 случаев, и каждый день количество увеличивается в геометрической прогрессии. По симптоматике и скорости распространения - это штамм «омикрон», но параллельно циркулируют «дельта» и «британский» штаммы. Очень много болеют и переносят на ногах, не обращаясь и не делая ПЦР-тест», - начала свое обращение к предпринимателям региона А. Мусина.

По словам главного госсанврача региона, сейчас важно ограничить контакты, чтобы сократить количество инфицированных. Необходимо усилить соблюдение карантинных мер: масочный режим, проветривание, кварцевание, соблюдение социальной дистанции; не посещать места массового скопления, не проводить семейные мероприятия и другие торжества, избегать миграции в другие города и близлежащие населенные пункты. Можно перенести на период, когда ситуация стабилизируется.

«Необходимо вакцинироваться тем, кто еще не получил прививки против коронавирусной инфекции. У нас по области охват первым компонентом составляет всего 70%, что на 10% меньше, чем по РК. Большой разрыв в 6% между первым и вторым компонентом, многие не получили второй компонент, а значит не имеют необходимого иммунитета», - поделилась А. Мусина.

В соответствии с прогнозом до 31 марта 2022 года, озвученным на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, эпидемиологическая ситуация по КВИ напрямую зависит от охвата ревакцинацией населения. Так, при 100% своевременном охвате ситуации будет развиваться по оптимистичному сценарию с количеством ежедневной регистрации по РК до 17,5 тысячи заболевших в сутки (по Акмолинской области – 570 случаев в сутки). При своевременном охвате 70% подлежащего контингента будет развиваться реалистичный сценарий с ежесуточной регистрацией по РК до 25,5 тысячи в сутки (по Акмолинской области – 840 случаев в сутки). При ревакцинации населения менее 40% эпидситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию с ежесуточной регистрацией более 40 тысяч случаев в сутки (по Акмолинской области - 1320 случаев в сутки). За последние трое суток отмечается рост с 27 случаев до 290 случаев, рост в 11 раз.

«С ноября 2021 года по республике стартовала ревакцинация, на сегодня по области охвачено 29979 человек, что составляет 20,7% от подлежащего населения (144866 человек). Наименьший процент охвата в городах Кокшетау, Косшы, Степногорске, Бурабайском районе. На сегодня по РК зарегистрировано более 10 тысяч случаев, что превышает максимальные пиковые значения в августе. Программа Ashyq в нашей области работает крайне неудовлетворительно, из 5000 участников более 2400 аутсайдеров! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции необходимо всем предпринимателям обеспечить строгое соблюдение карантинных мер, проверку статуса посетителей, пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого прошло шесть месяцев с момента получения второй дозы. По анализу за январь мы видим, что повторно заболевают те, кто уже переболел, что не было характерно для других штаммов. Вакцинированные же переносят в легкой степени, бессимптомно. Прошу отнестись с пониманием и быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих. Здоровья всем и терпения!» - подытожила А. Мусина.

Напомним, сегодня вышло новое Постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №3 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области».



