Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям города в связи с эпидемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С начала текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается крайне напряженной.

Несмотря на имеющуюся тенденцию к стабилизации регистрация остается на высоком уровне, только за сутки зарегистрировано 822 подтвержденных случаев КВИ. С начала 2022 года зарегистрировано 79 494 случаев, что составляет 45 % от всех зарегистрированных случаев по Республике Казахстан в целом.

В целях реализации поручений Главы государства от 21 января 2022 года на МВК были рассмотрены и одобрены подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса. Так, принято постановление главного санитарного врача города Нур-Султана от 1 февраля 2022 года № 3.

В соответствии с внесенными в него изменениями, разрешена деятельность без ограничения следующих объектов – участников проекта Ashyq при условии «зеленого» статуса у посетителей и всего персонала вне зависимости от того, в какой зоне находится город: ТРЦ, торговые дома и торговые сети, бассейны, марафоны, выставки, караоке, религиозные объекты. То же касается проведения памятных, торжественных мероприятий, конференций, форумов.

А остальные объекты, куда разрешен вход с «синим» и «зеленым» статусами, работают с ограничениями: театры, кинотеатры, океанариумы, бильярдные, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, вузы, колледжи, организации среднего образования, объекты общественного питания. Учитывая, что столица находится в «красной» зоне, согласно критериям, детские оздоровительные центры, театры, океанариумы, бильярдные, боулинги, цирки, рестораны, кафе, кинотеатры имеют право работать при заполняемости до 60%.

Отметим, что за весь период пандемии во всех отраслях бизнеса таких масштабных послаблений карантинных мер еще не было. Это накладывает особую ответственность, веру и приверженность бизнеса выполнять установленный алгоритм безопасной работы.

«При этом Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы призывает не расслабляться субъекты бизнеса, чья деятельность предполагает непосредственный контакт с потребителем. Так как, переболевший человек может вновь стать переносчиком вируса. Это значит, что соблюдать меры профилактики, носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки должны все люди без исключения, не только ради себя, но и ради окружающих вас людей, родственников, знакомых, коллег. Однако, не все это до конца понимают», - сказала Сархат Бейсенова.

Только за январь на объектах-участниках проекта Ashyq выявлено 3 910 посетителей, нарушивших домашний карантин: 3 837 посетителей с «красным» статусом и 73 человека с «желтым» статусом.

«Важный вклад, который вы можете внести в борьбе с пандемией, это строгое соблюдение всех карантинных мер и проявить максимальный уровень социальной ответственности.

Мировая практика показала, и главное доказала, что самым надежным способом предотвращения распространения коронавируса является вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

Единственно верный и эффективный способ это присоединиться к числу тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию, и показать это окружающим на личном примере. Ваши уверенные действия сегодня – залог здоровой нации в завтрашнем дне. Только так, мы сможем сохранить наши предприятия. Сохраним жизнь и здоровье окружающих, остановим распространение пандемии!» - сказала главный санитарный врач столицы.