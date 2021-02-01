Главный санитарный врач СКО вакцинировался от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одними из первых получили вакцину от COVID-19 главный санитарный врач Асет Жуматаев и заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асет Жуматаев сообщил, что всего поступило 1200 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») производства России. На первом этапе прививку от коронавируса получают медицинские работники инфекционных стационаров, приемных покоев, отделений реанимации и интенсивной терапии, «фильтров» поликлиник, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

«После получения вакцины полчаса необходимо находиться под наблюдением врача. Затем в течение трех суток медицинские работники будет звонить, узнавать реакцию и самочувствие. Возможна местная реакция в виде болезненного ощущения и покраснения на месте прививки, возможен подъем температуры. Об этом нужно сообщить врачу. После вакцинации нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы дать возможность организму выработать антитела», - сказал Асет Жуматаев.

Всего по области работают 17 пунктов вакцинации от коронавируса. Из них четыре находятся в Петропавловске. Остальные – в районах области.

«За сутки будут прививать до 60 человек в стационарных прививочных пунктах, до 40 - в передвижных. Сейчас вакцинация является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус. Уверен, что благодаря массовой иммунизации, мы сможем уменьшить заболеваемость и вернуться к привычной жизни», - сказал Асет Жуматаев.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов.