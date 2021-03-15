Главный санитарный врач РК встретился с общественностью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки в город Алматы главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов провел рабочую встречу с руководителем РОО «Общественный контроль и мониторинг» Саидой Таукелевой, руководителем Ассоциации общественного питания РК Гульбану Майгариной и руководителем проекта «Центр гражданской экспертизы» Рустемом Амангельды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы. Также были рассмотрены вопросы, связанные с ограничениями в работе предприятий общественного питания и предложения Ассоциации, направленные на постепенное восстановление работы отрасли.

В сфере общественного питания задействовано около 23% трудоспособного населения страны, из которых 85% относятся к социально уязвимым. Данный сектор экономики относится к числу наиболее пострадавших во время пандемии. По сведениям из открытых источников, число предпринимателей̆ в сфере общепита сократилось за 2020 год с 95 до 27 тысяч.

Главным государственным санитарным врачом отмечено, что в динамике и причинах распространения коронавирусной инфекции одним из основных факторов, влияющих на распространение, является посещение общественных мест. Учитывая высокую контагиозность, иначе говоря заразность, которая отличает коронавирусную инфекцию от других респираторно - вирусных заболеваний, создаются высокие риски заражения при посещении объектов общественного питания. В данной ситуации могут пострадать как посетители, так и работники кафе, которые тоже невольно могут стать разносчиками коронавирусной инфекции.

В связи с чем Ерлан Киясов отметил, что предложения РОО «Общественный контроль и мониторинг» по пересмотру ограничений на количество посетителей в зависимости от фактической площади зала предприятия, требует рассмотрения с учетом санитарно-гигиенических требований, объемно-планировочного решения и др.

Принято также к рассмотрению предложение по увеличению режима работы алгоритмов работы в «красной « зоне ресторанов быстрого питания, столовых, фастфудов, деятельность которых осуществляется без реализации алкогольной продукции, соответственно, время пребывания посетителя отведено только для приема пищи.

Возможность подключения предприятий общественного питания к платформе «Ashyq» позволит обеспечить первичную выборку законопослушных предпринимателей, готовых к взаимодействию с регулятором;

обеспечить контроль количества гостей и время их нахождения в помещении;

наладить онлайн мониторинг выполнения санитарных норм и требований регулятора;

Со стороны Ассоциации общественного питания и Общественного контроля будет оказываться дальнейшее содействие в соблюдении и исполнения требований безопасности, устанавливаемых государственными санитарными врачами.