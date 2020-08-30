Главный санитарный врач РК внесла изменения в постановление о карантине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения Республики Казахстан опубликовано Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №50 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года», передает МИА «Казинформ».

Изменения смягчают имеющиеся ограничительные меры.

Согласно поправкам к новому постановлению, акимы областей, Алматы, Нур-Султана, Шымкента, областей, Алматы, Нур-Султан, Шымкент, отделы контроля качества и безопасности товаров и услуг, области, Алматинский, Нур-Султан, Шымкентские отделы полиции. обеспечивает контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на допущенных к эксплуатации объектах.

Так, будет возобновлено движение пригородных пассажирских поездов/электричек; междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок; разрешается деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев; религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий;

В выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан действуют следующих ограничительные меры:

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

– приостановление работы саун;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

– приостановление деятельности религиозных объектов;

Также согласно постановлению разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; разрешена деятельность бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека; деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек; разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

Также разрешается проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 к настоящему постановлению; разрешена деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей).

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