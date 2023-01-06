Главный санитарный врач РК опровергла слухи о закрытии границ с КНР

6 Января 2023, 17:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан не намерен вводить ограничения на въезд в страну или выезд, в том числе для Китая. Об этом заявила вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для начала надо понимать - для чего вводятся какие-то ограничения на въезд или выезд и внутри страны. Это связано с тем, чтобы удлинить период ввоза в страну какого-либо нового варианта, нового штамма коронавируса. Сейчас по всему миру, в том числе в Казахстане распространен «омикрон» (вид коронавируса), то есть, по сути, различные варианты «омикрона», в той или иной вариации и новых штаммов, которые вызывали бы озабоченность, нет. Возникает вопрос, а зачем внедрять карантинные ограничения на въезд-выезд, если у нас в стране циркулирует то же самое, что и во все мире», - сказала Айжан Есмагамбетова, выступая в программе «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Во-вторых, по ее словам, нужно помнить о том, что у нас организован процесс вакцинации и ревакцинации.

«То есть, это поддерживает уровень коллективного иммунитета – вакцинированные, ревакцинированные и переболевшие. Это тоже защита от заболевания. Ну и потом практически во всем мире были сняты ограничения на въезд и выезд, и Казахстан в том числе. Что касается Китая, то же самое. В Китае сейчас, по имеющимся данным, распространен тот же самый «омикрон». То есть, по сути, нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения на въезд или выезд из страны в любую страну мира, в том числе и в Китай. Сегодня мы говорим, что мы никаких ограничений на въезд и выезд из нашей страны не ставим. Население продолжает посещать те или иные места», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

В заключение она посоветовала казахстанцам соблюдать меры профилактики и носить маски в местах большого скопления людей.

Ранее сообщалось, что на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом в Китае ряд государств ввели новые правила въезда для прибывающих из Китая. В частности, США, Франция, Австралия, Канада Великобритания, Япония, Индия ввели обязательные тесты на COVID-19 и другие правила для лиц, прибывающих из Китая.