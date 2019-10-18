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Главный санитарный врач предостерег казахстанцев от новых вирусов кори

18 Октября 2019 13:52
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Главный санитарный врач предостерег казахстанцев от новых вирусов кори

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин призвал казахстанцев прививаться от кори, не зависимо от возраста и от получения прививки в детстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С апреля почему в некоторых случаях преодолевается иммунный барьер? Дело в том, что мы провели научное исследование и выявили, что в этом году на территорию Казахстана зашли два серотипа (кори - прим. авт.), которые никогда на территории Казахстана не циркулировали. Это Кабул и Дублин», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, против них не срабатывает иммунитет наших граждан.

«То есть с этим вирусом наш организм не встречался, и в некоторых случаях не дает адекватной защиты. Поэтому мы прививаем всех, потому что даже те, которые имели прививки, тоже заболевают. То есть вот эти новые вирусы преодолевают иммунную систему человека. Привитые (ранее- прим. авт.) болеют уже не в тяжелой форме, но тем не менее болеют. Поэтому мы вас призываем прививаться в любом возрасте», - подчеркнул Жандарбек Бекшин.

Главный санитарный врач республики также отметил, что к основной группе риска относятся женщины в возрасте 20-30 лет.

«Вот в этой группе у нас большинство заболеваний, и мы хотим их защитить. То есть мы ставим 2 цели: во-первых, женщины не будут болеть, во-вторых, чтобы защитить ребенка, который появится», - добавил Жандарбек Бекшин.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Безопасность, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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