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    22:27, 28 Март 2021 | GMT +6

    Главный санитарный врач Актюбинской области обратилась к жителям региона

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева призвала жителей к соблюдению санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Актюбинская область 22 марта вошла в «желтую» зону по распространению коронавируса. За прошлые сутки в регионе выявлено еще 62 заразившихся КВИ. Большинство из них является жителями города. Также выявлены люди с симптомами вируса в районах Мартук и Ойыл.

    «На сегодня на домашнем карантине находится 941 человек. Они все находятся под медицинским наблюдением. Опасность еще существует, поэтому я всех призываю носить маски, чаще мыть руки, применять антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Еще раз напоминаем о запрете на проведение праздничных мероприятий, семейных торжеств. Также отмечаем об усилении мониторинга по соблюдению карантинных мер объектами предпринимательства. Берегите себя и своих близких!» - отметила Нусулу Беркимбаева.

    В целом по области зарегистрировано 5020 случаев заражения коронавирусом. Из них 89,4% выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Актюбинская область
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