Главный санитарный врач Актюбинской области обратилась к жителям региона

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева призвала жителей к соблюдению санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актюбинская область 22 марта вошла в «желтую» зону по распространению коронавируса. За прошлые сутки в регионе выявлено еще 62 заразившихся КВИ. Большинство из них является жителями города. Также выявлены люди с симптомами вируса в районах Мартук и Ойыл.

«На сегодня на домашнем карантине находится 941 человек. Они все находятся под медицинским наблюдением. Опасность еще существует, поэтому я всех призываю носить маски, чаще мыть руки, применять антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Еще раз напоминаем о запрете на проведение праздничных мероприятий, семейных торжеств. Также отмечаем об усилении мониторинга по соблюдению карантинных мер объектами предпринимательства. Берегите себя и своих близких!» - отметила Нусулу Беркимбаева.

В целом по области зарегистрировано 5020 случаев заражения коронавирусом. Из них 89,4% выздоровели.