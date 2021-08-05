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Главный раввин Казахстана призвал к вакцинации

5 Августа 2021 11:07
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Главный раввин Казахстана призвал к вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный раввин Казахстана Ешая Коген высказался о вакцинации против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

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«В последний год весь мир погрузился в большой кризис из-за эпидемии коронавируса. Много людей было инфицировано: многие серьезно заболели, многие умерли. И многие пострадали от другого – от одиночества, депрессии, финансовых трудностей и т. д.

В Торе написано: «И лекарство исцелит». Это толкуется так, что врачам дано разрешение на исцеление, то есть Бог дает особую власть медицине и медикам.

Сейчас, когда вакцинированы миллионы людей во всем мире, ситуация стала улучшаться.

Я от всей души хочу поблагодарить Министерство здравоохранения и всех врачей, которые достойны большого уважения, потому что каждый день жертвуют своими жизнями ради сохранения здоровья граждан и жителей страны.

Приветствую всех граждан, которые принимают активное участие в борьбе с эпидемией, получив прививки.

Вакцинация приносит пользу не только каждому отдельному человеку, но и предотвращает дальнейшее распространение вируса.

Я также хотел бы выразить соболезнования всем тем, кто потерял своих близких из-за этой эпидемии. Пусть они больше не знают горя.

И пусть Бог пошлет Свою милость всем заболевшим, и они скоро выздоровеют – в заслугу мира и братства, царящих в Казахстане, который является образцом и примером для подражания, так как, как известно из святых книг, единственным сосудом, который может удержать Божественное благословение, является мир».


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#Религия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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