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    09:28, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Главный приоритет социально-экономической политики страны назвал Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разработано соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение качественного и устойчивого развития экономики, ведущего к повышению уровня жизни и благосостояния населения, остаётся главным приоритетом социально-экономической политики страны. Это требует координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    В этой связи, как отметил министр, для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разработано Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

    «Соглашением установлены принципы и основные направления совместной деятельности сторон по проведению эффективной макроэкономической политики, поддержке экономики и ее адаптации к изменившимся условиям внешней и внутренней среды», - пояснил Асет Иргалиев.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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