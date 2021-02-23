Главный приоритет социально-экономической политики страны назвал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разработано соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение качественного и устойчивого развития экономики, ведущего к повышению уровня жизни и благосостояния населения, остаётся главным приоритетом социально-экономической политики страны. Это требует координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурных политик, а также политики развития финансового сектора», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В этой связи, как отметил министр, для обеспечения согласованных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка разработано Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

«Соглашением установлены принципы и основные направления совместной деятельности сторон по проведению эффективной макроэкономической политики, поддержке экономики и ее адаптации к изменившимся условиям внешней и внутренней среды», - пояснил Асет Иргалиев.