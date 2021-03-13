Главный принципиальный вопрос решен - Мухтар Тайжан о запрете продажи земли иностранцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель, кандидат экономических наук, президент Фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан высказал свое мнение касательно запрета продажи и аренды земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению политика, который занимался этим вопросом с 2016 года, главный принципиальный вопрос решен.

«Я с большим удовлетворением воспринял решение Президента Касым-Жомарта Токаева о запрете продажи земли иностранцам, потому что народ Казахстана ждал этого долгожданного решения», - сказал Мухтар Тайжан.

Кроме того, Мухтар Тайжан обозначил ряд вопросов, которые также ждут своего решения.

«На сегодня существует ряд вопросов, которых мы еще должны решить. Это- запрет на частную собственность земель сельского хозяйственного назначения для граждан Казахстана. Также необходимо решить вопрос открытия земельного кадастра. Мы все должны знать, в чьей аренде и в чьих руках находится государственная собственность, все земли сельхозназначения. Следующий вопрос – это проблема обезземеливания крестьян, сельских жителей, которые во время паевой кампании просто лишились своих земель. И сейчас жители многих аулов просто не имеют возможностей для выживания. Потому что свободных земель нет. Все в чьих-то руках. Общественных пастбищ нет. Надо вернуть эти общественные пастбища.

Также вопрос функционирования космомониторинга. Потому что, сейчас Министерство сельского хозяйства саботирует эту программу, так как они не предоставляют полные сведения базы данных, без которых функционирование космомониторинга не возможно. Мы не можем видеть на сегодняшний момент, какие пастбища свободны, какие заняты. Вот эти озвученные вопросы должна решить земельная комиссия, о которой тоже объявил Президент К.Токаев», - добавил спикер

Напомним, Президент направил в Мажилис законопроект о запрете продажи земли иностранцам.



