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    16:38, 30 Апрель 2023 | GMT +6

    Главный повар УДП Светлана Баужанова: В нашей профессии всегда есть место творчеству

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    Фото жеке мұрағаттан
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Профессия повара и кондитера всегда являлась одной из самых востребованных, а в последнее время, она еще больше приобрела интерес не только у подрастающего поколения, но и людей более взрослых. Здесь всегда есть место творчеству и экспериментам, а довольные посетители являются главной наградой. Такого мнения придерживается повар Светлана Баужанова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Светлана Баужанова родилась в 1978 году в городе Целинограде. Профессию повара она выбрала с детства и по ее признанию, ни разу об этом не пожалела. После окончания девятого класса в 16 лет она поступила в СПТУ-5 Целинограда, где выучилась на повара-кондитера. После учебы сразу пошла работать в китайский ресторан, там сначала работала три месяца учеником, потом два года отработала поваром. По ее словам, здесь она познакомилась с изысками тогда еще для нас экзотической китайской кухни.
    «После меня пригласили в «гриль-бар» там я отработала пять лет поваром. Потом пошла работать в компанию по изготовителем полуфабрикатов, после некоторого времени меня повысили в должности и назначили мастером цеха. После шести лет работы на этой должности я стала заведующим столовой. В 2017 году меня пригласили работать в УДП –дирекция административных зданий и до сих пор я здесь работают поваром-бригадиром», – рассказывает Светлана.
    По ее словам, сейчас больше люди заинтересованы здоровым питанием. Очень многие блюда готовятся на пару. Повар признается, что самое главное в ее деле – творческий поход.

    «Наша работа очень интересная, я люблю свою работу. Бывает мы экспериментируем, что-то совмещаем, стараемся привнести что-то новое. Люблю встречать гостей и самая главная награда для нас, когда они остаются довольными», – подчеркивает Светлана.
    Дома она тоже готовит часто и в семье обожают мамины блюда и кулинарные творения. Она часто старается радовать своих домочадцев приготовлением чего-то необычного.
    «Они всегда радуются моим достижениям, стараются во всем меня поддерживать. Младший сын тоже тянется к моей работе. Но пока он еще маленький, учится в школе. Он мне помогает готовить дома, лепит со мной пельмени, к примеру», - говорит Светлана.
    Молодым людям, стремящимся связать свою жизнь с поварским искусством, она советует никогда не останавливаться на достигнутом и всегда быть в поиске. Ведь в профессии повара всегда есть место творчеству.
    Немецкий писатель Гюнтер Грасс сказал: «Есть лишь одно удовольствие, превосходящее радость от вкусной еды, – это удовольствие от самого приготовления».

    «Каждый из нас может приготовить что-нибудь более или менее вкусное, но так, как это сделает профессиональный повар, получится у единиц. Годы обучения, практики и творческих исканий, и конечно, любовь к своему делу – вот что превращает еду в искусство», - говорит наша собеседница. Ее по праву можно назвать одним из таких мастеров.


    Теги:
    Человек труда Общество УДП Астана
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