Главный полицейский Алматы выразил соболезнование семьям погибших коллег

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов посетил семьи погибших от рук террористов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Таймерденов посетил семьи сержанта полиции Алена Асылханова, старшины полиции Рината Камбетова и младшего сержанта полиции Нурболсына Алмасова, которые были смертельно ранены при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района и объект стратегического значения.

«Мы скорбим вместе с родными погибших в борьбе с террористами коллег. Они – настоящие герои, отдавшие жизни во благо безопасности граждан. Ратный подвиг Нурболсына Алмасова, Рината Камбетова и Алена Асылханова, а также их беззаветное служение Родине станут ярким примером для нас и будущего поколения. Вечная память», - отметил Канат Таймерденов.

- сержант полиции Асылханов Ален Мухитович, 1993 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2015 года, был женат, воспитывал годовалого сына;

- младший сержант полиции Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы, 1994 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2021 года, был холост;

- старшина полиции Камбетов Ринат Талгатович, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2010 года, был женат, воспитывал двух сыновей.

Всего в результате пресечения террористических атак, а также отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 176 стражей порядка получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.