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Главный переговорщик ЕС по Brexit инфицирован коронавирусом

19 Марта 2020 17:50
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Главный переговорщик ЕС по Brexit инфицирован коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он в четверг написал в своем микроблоге Twitter.

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«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. У меня все хорошо и я в хорошем расположении духа. Придерживаюсь всех необходимых инструкций, как и моя команда», - сообщил Барнье.

«Все те, кто уже пострадал, и все те, кто сейчас находится в изоляции, мы пройдем через это вместе», - написал 69-летний политик.

Очередной раунд торговых переговоров относительно будущих отношений Великобритании и ЕС, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, был отменен.


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Ключевые слова: Евросоюз, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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