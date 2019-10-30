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Главный педагог Чингирлауского района ЗКО подозревается в получении взятки

30 Октября 2019 13:27
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Главный педагог Чингирлауского района ЗКО подозревается в получении взятки

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел образования Чингирлауского района ЗКО» по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн. 960 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ Чингирлауского района. Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Уральск ДП ЗКО. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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