Главный педагог Чингирлауского района ЗКО подозревается в получении взятки

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел образования Чингирлауского района ЗКО» по подозрению в получении взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Он подозревается в получении взятки в размере 1 млн. 960 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ Чингирлауского района. Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП города Уральск ДП ЗКО. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в распространенном сообщении.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.