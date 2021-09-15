РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:46, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Главный налоговик ЗКО уволился после приговора в отношении подчиненного

    None
    None
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ -Главный налоговик Западно-Казахстанской области уволился после приговора в отношении подчиненного. Заявление Жанболата Тлеулеса было рассмотрено в Министерстве финансов и удовлетворено, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Руководитель департамента государственных доходов Жанболат Тлеулес подал заявление на увольнение по собственному желанию сразу после вступления в силу приговора в отношении его подчиненного - экс-руководителя управления государственных доходов г.Уральск Нурлана Алхиева, который подозревался в получении взятки. Приговором суда экс-руководитель управления госдоходов г.Уральск был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 23,6 млн тенге.

    Пресс-секретарь Министерства финансов РК Алибек Абдилов сообщил, что заявление Жанболата Тлеулеса рассмотрено и удовлетворено. Главный налоговик ЗКО освобожден от занимаемой должности.



    Теги:
    Минфин РК Другие государственные органы Отставки Налоги Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!