Главный налоговик ЗКО уволился после приговора в отношении подчиненного

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ -Главный налоговик Западно-Казахстанской области уволился после приговора в отношении подчиненного. Заявление Жанболата Тлеулеса было рассмотрено в Министерстве финансов и удовлетворено, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Руководитель департамента государственных доходов Жанболат Тлеулес подал заявление на увольнение по собственному желанию сразу после вступления в силу приговора в отношении его подчиненного - экс-руководителя управления государственных доходов г.Уральск Нурлана Алхиева, который подозревался в получении взятки. Приговором суда экс-руководитель управления госдоходов г.Уральск был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 23,6 млн тенге.

Пресс-секретарь Министерства финансов РК Алибек Абдилов сообщил, что заявление Жанболата Тлеулеса рассмотрено и удовлетворено. Главный налоговик ЗКО освобожден от занимаемой должности.



