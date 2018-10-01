Главный муфтий России поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приверженность к миру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин поделился мнением о проходящем сегодня в Астане VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициатива Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, безусловно, нашла широкую поддержку среди лидеров мировых и традиционных религий. Мы все понимаем, что мир глобализируется и становится больше проблем, различных катаклизмов, в разных точках мира проливается кровь, а также, к сожалению, от имени священных писаний, религий люди совершают преступления и террористические акты», - сказал он на брифинге, организованном Министерством иностранных дел РК.

По его мнению, неприязнь определенных людей к другим нациям или религиям может серьезно отразиться на отношениях целых народов.

«В мире распространяется исламофобия, ксенофобия, неприязнь мигрантам, а это всё отражается в человеческих отношениях. Это касается религиозных чувств, которые исповедуют разные религии, приходят в разные страны со своей культурой и традицией», - сказал муфтий.

В то же время, как отметил Р. Гайнутдин, инициированный Президентом Казахстана 15 лет назад Съезд лидеров мировых и традиционных религий способствует улучшению отношений.

«Террор вызывает отторжение и неприятие у всех традиций и религий. На площадке, где даётся возможность лидерам мировых и традиционных религий обмениваться мнениями, обсуждать вышесказанные глобальные проблемы человечества просто необходимо. Поэтому мы искренне благодарим Нурсултана Назарбаева, Казахстан и Астану за предоставление такой площадки за обсуждение таких глобальных проблем», - заключил он.

Напомним, сегодня в Астане проходит VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и других.



Участников Съезда лично приехал поприветствовать Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.